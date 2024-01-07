На Бахмутському напрямку активізувалась російська артилерія та авіація, якою ворог наносить масовані удари по містах.

На Бахмутському напрямку активізувалась російська артилерія та авіація, якою ворог наносить масовані удари по містах. Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

"Активізувалась російська артилерія та авіація. Вони наносять масовані удари по містах. Такий "режим бульдозера" - те, що вони не можуть взяти, намагаються зруйнувати. Так само, як був стертий з лиця землі Бахмут", - відзначив він

Також, за словами Нагорного, росіяни почали в ще більшій кількості використовувати FPV-дрони та "Ланцети" задля ударів по нашій артилерії та бронетехніці. Крім цього, ворог продовжує штурмувати малими та середніми піхотними групами по 10-50 чоловік особового складу за підтримки бронетехніки, яка слугує засобом їхньої доставки до певних рубежів.

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"Росіяни продовжують штурмувати напрямок Білогорівки, Спірного. Особливо зосередили зусилля в напрямку Богданівки з метою виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, щоб розпочати захоплення Часового Яру. Поки що їм це не вдається. А також намагаються просунутись в районі Кліщіївки та Андріївки", - повідомив про поточну ситуацію Нагорний.

За його словами, наразі на Бахмутському напрямку жодна зі сторін не має тих чи інших переваг. Бої можна охарактеризувати як середньої та великої інтенсивності.

Втрати ворога - актуальна інформація

Як йдеться у повідомленні Генштабу, за минулу добу (6 січня) "відмінусовано" ще 860 росіян, загальні втрати особового складу з початку повномасштабного вторгнення склали вже 364 тисячі 730 окупантів.

Протягом суботи, 6 січня, відбулося 45 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Російські загарбники намагались наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

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