Російські загарбники намагались наступати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Протягом суботи, 6 січня, відбулося 45 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

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"На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - повідомили у Генштабі.

Між тим на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також поінформуували, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак. Крім того, на Запорізькому напрямку наші захисники відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

"На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Стало відомо, як окупанти цинічно знущаються над цивільними заручниками. Як розповів керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, росіяни викрали тисячі цивільних заручників на окупованих територіях і використовують їх для інформаційних операцій. Водночас існує реальна проблема з їхнім звільненням.

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