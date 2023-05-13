Населення вивозять з кількох сіл, які все ще залишаються під контролем окупантів.

Колаборанти оголосили "евакуацію" жителів окупованих територій Харківської області. Як випливає із заяви окупаційної адміністрації, тікати пропонують до Росії.

"У зв'язку з почастішанням обстрілів з боку ЗСУ та з метою уникнути жертв серед мирного населення військово-цивільна адміністрація Харківської області рекомендує вам на якийсь час покинути територію нашої області до встановлення сприятливих для життя умов", – йдеться в заяві колаборантів.

Також зрадники обіцяють надати допомогу всім, хто погодиться виїхати на територію країни-агресора. У тому числі з "подальшим облаштуванням" на новому місці.

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Ситуація в Харківській області

Після осіннього контрнаступу ЗСУ під контролем окупантів залишився невеликий шматочок Харківської області на північний схід від Куп'янська. Він використовується як частина російського укріпрайону навколо Сватового.

Росіяни активно обстрілюють ті населені пункти Харківської області, до яких можуть дотягнутися артилерією. Наприклад, минулої ночі окупанти "воювали" з фермою в одному з прифронтових сіл і в підсумку вбили працівника.

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