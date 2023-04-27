У Харківській області ворог намагається вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".

У Харківській області російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Харківської обласної військової адміністрації. "У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM". Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини", - підкреслили в ОВА.

У військовій адміністрації місцевих жителів закликали слухати лише перевірену інформацію: Балаклія - 104,9 МГц; Зміїв - 90,8 МГц; Близнюки, Великий Бурлук - 100,1 МГц; Барвінкове - 103,4 МГц; Ізюм - 89,7 МГц.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України застерігали, що ворожі Telegram-канали поширюють фейк, основою якого стало постановочне відео, опубліковане від імені українських захисників із 53-ї ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.

"Актори" на відео звертаються до головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного через нібито патову ситуацію на Авдіївській ділянці фронту, називаючи її пропагандистським кліше - "другий Бахмут".

Наприкінці березня стало відомо, що російські пропагандисти пробили чергове дно - зняли бездарне постановочне відео про те, як нібито так звані "українські фашисти" зупиняють машину з мирниму людьми, ображають їх, а також влаштовують стрілянину.

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