У розпорядженні бригад нібито будуть танки, легка бронетехніка, артилерія і широка номенклатура безпілотників.

У російській армії нібито формують розвідувально-штурмові бригади для штурму укріплень і ведення розвідки в найближчому тилу противника, пишуть "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

За їх словами, нові формування увійдуть до складу загальновійськових армій і знову сформованих армійських корпусів. Їх організаційно-штатна структура не розкривається, але відомо, що в їх складі будуть штурмові загони для злому ешелонованої оборони, а також розвідувальні підрозділи, здатні вести розвідку на тактичній глибині, відзначили джерела.

У розпорядженні бригад нібито будуть танки, легка бронетехніка, артилерія і широка номенклатура безпілотників. При цьому особовий склад штурмових загонів навчать вести бої в замкнутих просторах - окопах, будівлях, ДОТах і ДЗОтах.

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