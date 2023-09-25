ЗСУ стримують відчайдушні контратаки загарбників, росіяни зазнають значних втрат та змушені застосовувати резерви.

Українські військові на Мелітопольському напрямку відбили контратаки росіян в районах кількох населених пунктів. Зокрема, йдеться про Вербове, Малу Токмачку, Роботине та Новоданилівку Запорізької області, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, наразі українські захисники та захисниці продовжують утримувати оборону на зайнятих рубежах та завдавати російським терористичним військам значних втрат.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці, переміщує війська, застосовує резерви", - зазначив Ковальчук.

Відео дня

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, лише за минулу добу українські військові ліквідували 420 російських загарбників та майже 70 одиниць їхньої військової техніки й озброєння. Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже близько 276 тис. своїх військових та близько 37 тис. одиниць своєї техніки.

Крім того, ми розповідали, що впродовж доби ЗСУ успішно відбили атаки та спроби наступу росіян на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Мелітопольському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: