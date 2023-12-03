За словами голови міської військової адміністрації, "вони видихаються", а бажаючих іти на штурми добровільно все менше і менше.

Російські окупанти посилили штурми Авдіївки, внаслідок цього дедалі більше солдатів ворожої армії відмовляються йти в бій через величезні втрати. При цьому ситуація на цьому напрямі залишається вкрай напруженою, обстріли не вщухають. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш.

За його словами, ситуація на напрямі "дуже динамічна" і змінюється постійно - не можна говорити, що "зараз тихо", і це буде тривати довго. При цьому сьогоднішня ніч пройшла відносно спокійно.

"По місту взагалі не було масованих обстрілів, були такі одиночні прильоти в стару частину міста, в центральну частину міста. По позиціях теж більш-менш спокійно. Масовані були обстріли, але не численні", - розповів Барабаш.

Він зазначив, що ворог постійно штурмує Авдіївський коксохімічний завод - попри те, що несе "колосальні втрати".

"Постійно намагаються, практично цілодобово, вони штурмують напрям Авдіївського коксохімзаводу. ... Є ще й інші напрями, які в нашому розумінні є пріорітетними для противника, - вони штурмують "промку", на "промці" дуже важкі бої, вони штумують Степове, намагаються вони все-таки зайти і закріпитися в ньому, не вдається в них нічого.

Водночас, на думку голови Авдіївської МВА, зменшення кількості атак на цьому напрямку пов'язане з погіршенням погодних умов та з великими втратами окупантів - і в техніці, і в живій силі.

"У будь-якому випадку вони видихаються, в будь-якому випадку бажаючих іти на штурми добровільно все менше і менше. Все більше і більше у них так званих "відказників". Зрозуміло, вони там проводять мотиваційні бесіди свої, але повторюсь - все більше і більше тих бійців, які відмовляються йти на штурм Авдіївки", - резюмував Барабаш.

Бої за Авдіївку - останні новини

Росіяни почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків - окупанти застосовують багато ствольної та реактивної артилерії і, попри погодні умови, використовують багато авіації.

Також УНІАН повідомляв про те, що Росія змінила тактику під Авдіївкою. Так, офіцер "Легіону свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що важко зрозуміти чи це третя хвиля штурму Авдіївки, бо ворог атакує місто постійно.

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