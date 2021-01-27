Протягом поточної доби, 27 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у вечірньому зведенні.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Авдіївки та Мар’їнки, противник вів вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, – ще й з підствольного гранатомета.
«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає», - додали в штабі.
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