Про дії збройних формувань Росії негайно повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Помер військовослужбовець Збройних сил України, поранений російським снайпером поблизу Авдіївки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

"Сьогодні, 24 листопада, зафіксовано два порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться у зведенні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї.

На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер.

"Внаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося. Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - наголошується у зведенні.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Російсько-окупаційні війська порушили домовленості про припинення вогню сьогодні близько опівдня.

Військовослужбовець Збройних сил України дістав вогнепальне поранення у передмісті Авдіївки.

Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами щодо евакуації пораненого.

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Автор: Віталій Саєнко