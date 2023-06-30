Росіяни скаржилися, що живуть у поганих умовах. Тепер казарми нема.

Недолугі окупанти з підрозділу "Шторм-Z" поскаржилися на погані умови та забезпечення, випадково зливши координати своєї бази. ЗСУ вирішили "побутові проблеми" загарбників.

Після аналізу опублікованого ролика українські воїни знайшли розташування загарбників та вдарили по будівлях. Відео ураження показав журналіст Юрій Бутусов.

На оприлюдненому відео окупанти нили, що змушені виконувати злочинні накази командування, а після бою - жити у непридатних умовах.

"Після запеклих боїв нас сьогодні привезли із передової. Ось у ці "апартаменти"... На передку, де ми були, нам не постачалося БК... Досі там гниють "200-ті". Віддаються жахливі накази, які в принципі не варто було б виконувати. Ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють", – заявляли окупанти.

Втім, проблему з "апартаментами" вирішили майже миттєво, але не росіяни, а снаряди ЗСУ. База росіян палала дуже яскраво.

"Пам'ятаєте, учора ми публікували відео, на якому російські солдати підрозділу "Шторм" скиглили, мовляв, умови проживання в них жахливі? Так от, скарга не залишилась поза увагою наших морських піхотинців 36-ї бригади. "Євроремонт" був зроблений оперативно та якісно. На відео палають апартаменти окупантів", – написав Бутусов.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 560 російських загарбників. Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 228 тис. 340.

Минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по скупченням російських загарбників.

Крім того, ракетні війська та артилерія протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

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