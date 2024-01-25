Микола Олещук заявив, що російська пропаганда направила потік фейків на зовнішню аудиторію.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував падіння Іл-76 у Білгородській області. Він зазначив, що повітряні сили ЗСУ можуть бити ворога там, де він цього не очікує.

"Повітряні сили роблять все, щоб дістати ворога як в небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Багато російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється все більша кількість інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не очікує", - написав командувач у Telegram.

При цьому він вказав, що 24 січня російська пропаганда направила потік фейків на зовнішню аудиторію, щоб дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

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"Мета очевидна - вони хочуть знизити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде. Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - пояснив Олещук.

Падіння Іл-76 в Росії - головні новини

24 січня з'явилася інформація, що в РФ зазнав аварії транспортник. Повідомлялося, що борт міг впасти біля хутора Кривого. У Міноборони РФ відразу ж заявили, що на борту перебували українські військовополонені. Українська сторона ці відомості не підтвердила.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "грають з життями українських полонених, з почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства". За його словами, Київ наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування аварії літака.

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