Російський військово-транспортний літак Іл-76 у РФ впав у селі Яблоново Бєлгородської області.
Такою інформацією поділився американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, які опублікували різні російські джерела. "...видно, як Іл-76 розбився в Яблоново Бєлгородської області (близько 50 км на північний схід від Бєлгорода)", - зазначили в Інституті.
За відомостями аналітиків, російські гравці інформпростору скористалися падінням борту, "щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку" нашій державі.
Судячи з карти, від села Яблоново до Бєлгорода по прямій понад 70 км.
Падіння літака Іл-76 в Росії - сьогодні це варто знати
24 січня з'явилася інформація, що в РФ впав транспортник. Повідомлялося, що борт міг впасти біля хутора Кривого. У російському Міноборони майже відразу заявили, що на борту перебували українські військовополонені. Українська сторона ці відомості не підтвердила.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "грають з життями українських полонених, з почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства". За його словами, Київ наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування падіння літака.