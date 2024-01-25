Падінням борту скористалися російські гравці інформпростору, зазначили американські аналітики.

Російський військово-транспортний літак Іл-76 у РФ впав у селі Яблоново Бєлгородської області.

Такою інформацією поділився американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні кадри, які опублікували різні російські джерела. "...видно, як Іл-76 розбився в Яблоново Бєлгородської області (близько 50 км на північний схід від Бєлгорода)", - зазначили в Інституті.

За відомостями аналітиків, російські гравці інформпростору скористалися падінням борту, "щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку" нашій державі.

Відео дня

Судячи з карти, від села Яблоново до Бєлгорода по прямій понад 70 км.

Падіння літака Іл-76 в Росії - сьогодні це варто знати

24 січня з'явилася інформація, що в РФ впав транспортник. Повідомлялося, що борт міг впасти біля хутора Кривого. У російському Міноборони майже відразу заявили, що на борту перебували українські військовополонені. Українська сторона ці відомості не підтвердила.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "грають з життями українських полонених, з почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства". За його словами, Київ наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування падіння літака.

Вас також можуть зацікавити новини: