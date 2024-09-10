Бажання Росії стверджувати, що нібито Україна не хотіла миру, є абсурдним, підкреслив спікер МЗС.

МЗС України наголошує, що Росія з метою маніпуляції згадує про переговори, які велися між делегаціями України і Росії в Стамбулі у березні 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав на брифінгу. "Росія послідовно й систематично порушує в інформаційному просторі питання Стамбульських угод. Робить це з маніпулятивною метою для того, щоби змістити фокус уваги з 24 лютого 2022 року, коли Росія вчергове напала на Україну, - розпочала повномасштабне вторгнення, змістити фокус уваги на березень 2022 року і представити це все у ключі, що Україна нібито не хотіла миру. Якщо задуматися про це в ширшій картині - це абсурд. Якщо Росія хотіла миру у 2022 році, то не треба було, мабуть, нападати на Україну в лютому 2022 року", - наголосив Тихий.

Водночас, стосовно текстів, які з'являються в медіа, речник зазначив, що усім було відомо про те, що між Україною і Росією йшов дипломатичний процес. "Були делегації. Вони спілкувалися. Шукали якісь формулювання... В цьому процеси з'являлися два тексти... У дипломатії є правило: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Так от, у Стамбулі нічого не було погоджено, тому що все не було погоджено", - наголосив речник.

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Він додав, що Україна у той час була налаштована конструктивно щодо завершення війни і шукала можливості знайти дипломатичне рішення. "На дипломатичних рівнях наголошували на тому, що Україна прагне зустрічі президентів України і Росії для того, щоби вони там розв'язали ті питання, які стояли у Стамбулі. Від такої зустрічі по суті, по факту, відмовилася Росія. Щонайменше поступово зняла цю тему з порядку денного Росія, а не Україна. Тому, є абсолютно абсурдним звинувачення російської сторони у тому, що нібито Україна в Стамбулі не хотіла миру. Ми категорично спростовуємо ці закиди", - відзначив Тихий.

Важливі новини про переговори з РФ - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

5 вересня російський правитель заявив, що Китай, Бразилія чи Індія могли б стати посередниками на переговорах про припинення війни. При цьому, диктатор казав, що обговорювати мають "мирний план", який був запропонований у Стамбулі у 2022 році.

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