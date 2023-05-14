Старші офіцери чомусь опинилися на передовій і особисто керували солдатами.

Міністерство оборони РФ визнало загибель на Бахмутському фронті двох високопоставлених офіцерів. Стверджується, що вони особисто керували боєм. Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

Так, росіяни визнали загибель командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова. Як заявляється, він особисто керував боєм, перебуваючи на передовій.

"ЗС РФ відбили атаки батальйонної тактичної групи ЗСУ південніше населеного пункту Красне в ДНР. Дві атаки противника були відбиті. В ході відбиття третьої атаки командир бригади був важко поранений і загинув під час евакуації з поля бою", – стверджують окупанти.

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При цьому російське Міноборони, звичайно ж, заявило про астрономічні втрати ЗСУ в людях і техніці в ході цього бою.

Другим загиблим офіцером виявився заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко. Він теж чомусь "керував діями особового складу" на передовій, але вже, як стверджується, на іншій ділянці.

"В ході бою з відбиття однієї з атак полковник Євген Бровко героїчно загинув, отримавши множинні осколкові поранення", - заявили в Міноборони РФ.

При цьому стверджується, що окупантам вдалося відбити всі атаки якихось "націоналістів" північніше і південніше Бахмута, нібито не допустивши жодного прориву.

Удар по командному пункту окупантів

Напередодні офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив про вдале влучання в російський штаб в окупованому селі Кліщіївка, що на південь від Бахмута. За його словами, одним ударом вдалося "демобілізувати" відразу трьох високих армійських чинів.

Зокрема були згадані командир 4 ОМСбр полковник "М", загибель якого сьогодні підтвердили в Міноборони РФ, а також начальник штабу все тієї ж 4 ОМСбр полковник "М" і заступник командувача 2АК з МПЗ полковник "Т". Також повідомлялося про поранення ще одного старшого офіцера і загибель 20 окупантів званням нижче.

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