Санітарні та безповоротні втрати особового складу склали 20 осіб.

Українські війська завдали вогневого ураження по командному пункту росіян у Кліщіївці Бахмутського району. Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") розповів у Telegram деталі.

"Замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт", - написав Штефан.

Серед "демобілізованих" - заступник командувача 2АК з МПЗ, полковник "Т"; командир 4 ОМСбр, полковник "М"; начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М".

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Крім того, важкі поранення отримав заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я". Але, зазначив Штефан, "надія на "демобілізацію велика".

Санітарні та безповоротні втрати особового складу склали 20 осіб. Дані щодо знищеної техніки та озброєння уточнюються.

Ситуація у Бахмуті і втрати РФ - актуальні дані

Українські війська просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута. Як розповіла увечері 13 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Українські захисники знищують ворога та вже чимало взяли у полон.

Представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що на Бахмутському напрямку наші воїни знищили 127 окупантів і 171 поранили. Крім того, було знищено 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби і 8 складів з боєприпасами.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 198 260 окупантів, з них 590 за попередню добу. Ввечері 13 травня Генштаб окремо прозвітував про завдання авіацією ЗСУ восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ, а також удар по російському зенітно-ракетному комплексу.

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