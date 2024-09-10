На території Бельгії розміщений один із критично важливих для НАТО об’єктів інфраструктури, а саме – морський порт Антверпен.

Бельгія, яка є членом НАТО, нещодавно виявила, що у неї вистачить боєприпасів тільки на 24 години війни. Тепер зʼясувалося, що в неї нема ППО, і країна потребує комплексів Patriot, пише українське видання Defense Express.

"В історії з Бельгією треба одразу окреслити, що ця країна-учасник НАТО взагалі не має ніяких власних наземних засобів протиповітряної оборони, навіть для прикриття підрозділів сухопутних військ. Весь функціонал по захисту неба цієї країни мали "витягувати" на собі наявні F-16 у кількості орієнтовно півсотні одиниць, і схоже, що такий порядок речей бельгійських політиків та військових загалом влаштовував навіть перші 2 роки повномасштабної війни РФ проти України", – наголошується в матеріалі.

Проте, як показала практика, у сучасних умовах загрози з повітря є комплексними і потребують комплексної відповіді. Через це у Бельгії забили на сполох. Так, бельгійське видання 7sur7 повідомило, що полковник у відставці та експерт з питань національної безпеки Роджер Хаусен заявив, що в країни немає захисту від атак з повітря, тому держава фактично є беззахисною.

Відео дня

Згодом основний кандидат на пост нового прем’єр-міністра Бельгії Барт де Вевер зробив заяву про те, що країні терміново необхідно приблаии комплекси протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

"Тут треба окремо наголосити, що на території Бельгії розміщений один із критично важливих для усього Альянсу об’єктів інфраструктури, а саме – морський порт Антверпен, який у випадку необхідності має стати одним із ключових перевалочних пунктів при перекиданні військ та озброєння із США на Європейський континент у разі "великої війни" НАТО проти Росії. Тобто виходить так, що бельгійці про відсутність власної наземної компоненти ППО задумались із значним запізненням. Ба більше, наразі картина виглядає і так, що бельгійські політики та суспільство загалом можуть навіть не дійти принципової згоди про необхідність купівлі тих же "Петріотів", не кажучи уже про конкретні параметри кількості, вартості та строку поставки", – додають автори.

Проте бельгійські експерти кажуть, що системи Patriot будуть неефективними у боротьбі проти малих дронів. Через це країна має зосередитися на розбудлві багаторівневої системи ППО за аналогією з ізраїльським "Залізним куполом". Це коштуватиме десятки мільярдів доларів. Для порівняння, зараз Бельгія витачає на оборону біля 5,5 млрд доларів на рік.

У матеріалі наголошується, що рік тому – у грудні 2023 року – Брюссель заявив, що боєприпасів країні вистачить лише на 24 години війни, після чого воювати буквально доведеться камінням. Вже за рік Бельгія виявила, що не має власних засобів для захисту неба.

"На перший погляд, така інертність в оборонних дискусіях може виглядати вкрай гідною подиву. Але з іншої сторони, маємо зробити поправку і на те, що Бельгія в своїй оборонній політиці робила ставку на тісну інтеграцію з Францією. Тому схоже, що активізація дискусій в Брюсселі про власні оборонні спроможності виникла на тлі якраз тверезого усвідомлення, що ставка на інтеграцію у воєнній сфері з французами все ж не дозволить "пропетляти" на тлі наростання воєнної загрози від Росії", – констатувало видання.

Ситуація зі зброєю у світі

США кратно збільшили виробництво ракет до HIMARS та Patriot. Так, ракет GMLRS до HIMARS станом на кінець літа поточного року щомісячно виробляється на 40% більше ніж у 2022 році.

Тим часом США та кілька європейських компаній співпрацюють з Україною в питанні створення заміни зенітно-ракетної системи класу "земля-повітря" С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27. Таку заяву зробив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Вас також можуть зацікавити новини: