Зокрема країна додасть до свого арсеналу танки, F-35 та фрегати на тлі попереджень про війну.

Нідерланди мають намір посилити свої збройні сили, відновивши танковий батальйон, закупивши більше винищувачів F-35 і додавши протичовнові фрегати, адже член НАТО планує створити надійніші військові сили, які здатні стримувати напад, пише Defense News.

Зокрема уряд країни збільшить витрати на оборону на 2,4 мільярда євро на рік, а також на 1,5 млрд євро додаткових витрат на "бойову міць", йдеться у документі, який опублікований минулого тижня.

В оборонному документі йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Нідерландам потрібно підготуватися до таких сценаріїв, як напад Росії на члена НАТО, до прикладу, Литву чи Польщу. Таким чином Нідерланди мають бути готові до війни за необхідністю, а не до "воєн за вибором" останніх десятиліть, підкреслив Державний секретар оборони Нідерландів Гійс Туінман під час презентації документа.

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"Безжальна агресія показує, що напад на альянс НАТО більше не є чимось немислимим. Нідерланди повинні активізуватися, щоб захистити нашу безпеку. Ми повинні працювати, щоб стримувати наших ворогів, охороняти зовнішні кордони НАТО і запобігати подальшій війні в Європі. Ми не маємо права втрачати час", - заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

За його словами, Нідерланди можуть здаватися мирними, проте насправді країна знаходиться в "сірій зоні". Він додав, що голландці більше не можуть обирати, де у зоні конфлікту в світі вони можуть зробити свій внесок, проте мають бути готовими захищати свою територію.

"Це не просто невелика зміна. Це поворотний момент в історії збройних сил Нідерландів, і він вимагає принципово іншого способу мислення. Замість того, щоб ретельно готувати і планувати кожну окрему місію, в найближчому майбутньому наші військові, наші цивільні повинні бути просто готові щодня, постійно готові до широкомасштабного конфлікту. Тому що стримування працює лише тоді, коли нам довіряють", - наголосив генерал, начальник Генерального штабу Збройних сил Нідерландів Отто Ейхельсхайм.

В межах нового акценту на національну оборону Нідерланди планують відтворити танковий батальйон після того, як продали свої останні танки Leopard 2 в 2011 році через скорочення бюджету, і з 2015 року орендують 18 танків у Німеччини.

"НАТО закликає Нідерланди посилити свою сухопутну міць, в тому числі за допомогою важкої бронетехніки. За повідомленнями голландської преси, країна може придбати близько 50 танків Leopard 2 A8", - додають у Defense Express.

Нідерланди і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди передають Україні обладнання для технічного обслуговування і ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів F-16. Зокрема у країні планують доставити допомогу якомога швидше.

Своєю чергою Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16. За словами командувача Збройних сил країни Отто Ейхельсхайма, вторгнення України на територію Росії було "блискучим із практичної точки зору".

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