Бойовик задумався, чому "браві" російські генерали не воюють в Україні так само "переможно", як у Сирії.

Невгамовний терорист Ігор Стрєлков-Гіркін знов вибухнув критикою в адресу російських генералів, які "переможно воювали в Сирії", але Україна їм виявилася не по зубах.

У своєму Телеграм-каналі Гіркін поділився роздумом про війну в Сирії екс-депутата Держдуми РФ Віктора Алксніса з псевдонімом "Чорний полковник". Терорист поділяє думку колеги щодо "геройства" генералів РФ Сирії та безпорадності в Україні.

"А що там у Сирії? Ми нарешті перемогли там? Адже військова операція наших військ у Сирії розпочалася 30 вересня 2015 року, а ще 6 грудня 2017 року президент Путін заявив, що ІДІЛ розгромлено на обох берегах Євфрату. Начальник Генштабу ЗС Росії Герасимов доповнив президента і повідомив, що Сирію повністю звільнено від терористів ІДІЛ, а останніх бойовиків було знищено в Дейр-ез-Зорі. Але щось з того часу переможних реляцій не чути", - пише Алксніс.

Екс-депутат РФ іронічно зазначив, що "західні джерела, як завжди, брешуть", що за ці 8 років у Сирію поставили близько 40% відсотків російських запасів боєприпасів, що були на складах.

"Цікаво, а як зараз здійснюється постачання нашого угруповання у Сирії? Адже у зв'язку з війною в Україні Туреччина заборонила прохід кораблів із військовими вантажами через Босфор та Дарданелли. Невже постачання йде навколо всієї Європи? У що це виливається навіть у фінансовому плані? Хто ті люди, хто тоді у 2015 році, щоб відвернути увагу російського суспільства від ситуації на Донбасі та забезпечити реалізацію зрадницьких Мінських угод вирішили провести маленьку переможну війну у Сирії? Як у лютому 2022 року вони ж організували переможний марш на Київ, де нас на Хрещатику нібито чекали натовпу захоплених киян із квітами", - зазначив Алксніс.

Гіркін поділився цією публікацією, зазначивши, що його Сирія "теж хвилює неймовірно".

"Як не побачу усипаних генеральсько-геройськими зірками стратегів штурму Дейр-ез-Зора та визволителів Пальміри – так одразу починаю дивуватися: чому вони так геройськи та переможно воювали в Сирії і чому у них в Україні нічого не виходить? Повітря інше?", - іронічно прокоментував терорист.

Останні заяви Гіркіна

Терорист Стрєлков-Гіркін - найактивніший критик російського військово-політичного командування РФ. Він першим висміяв безглузді штурми українських міст та пророкує окупантам ганебні поразки.

Нещодавно Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми "Вагнера" у Бахмуті Донецької області. Згодом він спрогнозував провал російської окупаційної армії в битві за Бахмут Донецької області.

А напередодні Гіркін заявив, що всі окупанти підпадають під статтю про військовий злочин, оскільки беруть участь у війні, яку Путін побоявся оголосити офіційно.

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