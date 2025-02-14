Військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ взяли в полон девʼятьох російських окупантів.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook. Де саме це сталося, військові не розкрили. Відомо, що окупантів взяли в полон за допомогою безпілотника з гучномовцем.
"Спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів. Результат: 9 росіян вирішили здатися в полон дрону, на який Січеславські десантники встановили гучномовець", – йдеться у повідомленні.
Безпілотник літав над росіянами приблизно три доби. Військовий із позивним "Маляр" розповів, що з дрона з гучномовцем постійно програвався різний текст.
Один із захоплених в полон окупантів розповів, що перетнув кордон Донецької області 22 січня. Він сподівається, що його обміняють і він зможе "списатися" або поїде в тайгу.
Захоплення окупантів в полон
Українські військові постійно поповнюють обмінний фонд російськими окупантами. На початку лютого десантно-штурмові війська спільно з суміжниками взяли в полон 21 військового армії РФ в Курській області.
Іноді робиться це доволі оригінальними способами. Так, бійці з лав 117-ї бригади територіальної оборони взяли в полон росіянина за допомогою мандаринки.
Раніше бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади взяли в полон солдата КНДР. Зробити це вдалося після відступу російських військ, які штурмували українські позиції від ранку до вечора.