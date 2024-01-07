Навіть без фізичного насильства загарбники знаходять способи додати страждань викраденим людям.

Росіяни викрали тисячі цивільних заручників на окупованих територіях і використовують їх для інформіційних операцій. При цьому існує реальна проблема зі звільненням цих людей, розповів в інтерв’ю online.ua керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Він зауважив, що росіяни не мають жодного юридичного обґрунтування для утримування цивільних заручників. Але й просто "обміняти" їх, як у випадку з військовополоненими – неможливо.

"Тобто, ми мали б десь наловити цивільних росіян і обмінювати. Звісно, ми на таке йти не будемо. Але проблема справді величезна. Тому що цивільних, яких Росія схопила і позбавила волі, багато", – розповів Яценко.

Відео дня

Він додав, що міняти їх на полонених загарбників – теж не вихід, адже це б просто стимулювало росіян ловити заручників на окупованій території, щоб міняти їх на військовополонених. При цьому Координаційному штабу відомі випадки, коли таких людей просто відпускали на волю, але росіяни робили це досить цинічно.

"Вони відпускають їх без документів, без засобів до існування. Потім їм дуже важко вибратися, наприклад, з Росії, чи з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію", – каже Яценко.

Ще обурливішими є випадки, коли росіяни знімають пропагандистські відео, як нібито відпускають цивільних заручників на волю, а після зйомок повертають нещасних знову до в’язниці.

"Ми були свідками того, як росіяни на камеру нібито відпускали цивільних, яких вони ув'язнили. Для відео вони казали: "Ось тут КПП на межі з окупованою територією. І от ми вас відпускаємо, ідіть на всі чотири сторони". І ці люди ніби кудись йшли, але потім не приходили на українську територію", – розповів Яценко.

Він висловив переконання, що так росіяни намагаються відбити бажання допомагати ЗСУ у цивільних на окупованих територіях.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Як писав УНІАН, 3 січня відбувся перший за кілька місяців обмін полоненими між Україною та державою-агресором. Додому повернулися 230 українських громадян. Більшість з них були військовими, але шесторо – цивільні, яких незаконно викрали окупанти.

Як розповіли в ГУР, під час таких обимінів росіяни намагаються повернути в першу чергу офіцерів та родичів впливових осіб. А от рядові солдати і тим паче незаконно мобілізовані українці з ОРДЛО майже не цікавлять росіян.

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