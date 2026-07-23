Ситуація критична: в Одеській ОВА підтвердили зупинку експорту через українські порти

Тільки за останній тиждень через удари окупантів загинуло три десятки цивільних.

Через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Великої Одеси та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, третій тиждень Одеса під постійними обстрілами окупантів. Щодоби лунає щонайменше 10 попереджень про повітряну тривогу – росіяни завдають ударів дронами, ракетами.

"Люди постійно перебувають у тривожному стані, бо обстріли не припиняються третій тиждень… Ворог дуже активно обстрілює Одесу, обстрілює порти…", - констатував Кіпер.

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Він зазначив, що з 2023 року, коли було відкрито "морський коридор", окупанти увесь час намагалися його зірвати. Росіяни вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торгівельному флоту.

Проте таких масованих атак, як відбуваються останнім часом, раніше не було й такий терор "створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту-імпорту" через порти Одещини. Як підтвердив Кіпер, за рішенням судновласників, іноземні комерційні судна не заходять в українські порти та експорт зупинений.

"Його (експорту – УНІАН) велика частина зупинена... Понад тиждень саме по цивільних суднах була завдана велика кількість ударів, загинула велика кількість іноземних громадян… Зокрема, у неділю завдали удару по судну, де був екіпаж з громадян Сирії та Індії – 10 людей загинуло. Ситуація критична... Загалом на Одещині за останній тиждень загинуло 30 людей та 80 отримали поранення", - підкреслив посадовець.

Він додав, що через те, що були масовані обстріли, судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заявки щодо входу у зону бойових дій, бо хвилюються за команди, за свої судна, страхові ризики.

"Ми зараз намагаємося повністю передивитися підходи до "прикриття" і поновити судноплавство, як це було останні три роки", - додав Кіпер.

Удари по Одещині

Як писав УНІАН, Одеса та Одеська область останнім часом перебувають під постійними ударами ракет та дронів, які завдає російська окупаційна армія. Також загарбники навмисно атакують цивільні комерційні судна, які пересуваються морським коридором.

Зокрема, 19 липня росіяни трьома ракетами типу Х-59/Х-69 завдали ударів по суховантажу GOLDEN LEO, який рухався Чорним морем на вихід із зони бойових дій після завантаження. Влучання припало по ділянці правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Загинули 9 моряків – громадяни Сирії та Індії, з яких наймолодшому було 19 років. Разом з ними загинув 66-річний українець - лоцман державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

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