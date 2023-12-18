У "Дії" з'явиться низка нових функцій та сервісів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що мобілізацію переносити у "Дію" не будуть і повістки там не з'являться.

"Повісток в "Дії" не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в "Дії" не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному", - наголосив міністр в інтерв'ю "24 каналу".

Також він поділився амбітними планами на наступний рік. Серед них, зокрема, й впровадження штучного інтелекту у "Дію".

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"Ми продовжуватимемо будувати цифрову державу, трансформувати освіту, розвивати military-tech. Плануємо у наступному році нарешті запустити розмитнення в "Дії", розвивати проект "Дія.Офіс" та впроваджувати штучний інтелект у "Дію". А ще – поступово відцифровувати всі найбільш популярні послуги, яких ще немає та на які поки немає запиту, але з'явиться. Тобто бути готовими до будь-яких нових впроваджень", - зазначив Федоров.

За його словами, наступного року планується запуск та розвиток "Мрії" як освітнього продукту, що повинен стати певним поштовхом до змін системи освіти, та показати, як може відбуватися цифровізація цієї сфери.

"Звичайно, що і в напрямку military-tech продовжуватимемо розвивати Brave1, як єдиний кластер, що створює інновації в нашій країні. Продовжимо працювати і над дронами, РЕБом, над роботизованими платформами. Та й взагалі будемо шукати ті продукти, які можуть змінювати ситуацію на полі бою, як це відбувалося з коптерами ударного типу, човнами-камікадзе та з багатьма іншими цікавими продуктами, що допомагають зберігати життя наших військових", - додав міністр.

Для себе особисто Федоров поставив лише дві цілі: не втрачати енергію в цьому марафоні й бути максимально ефективним.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляли у ГУР, Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб. Система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає, тому скасовувати механізм мобілізації не будуть.

На додаток народний депутат України Мар'яна Безугла заявила, що Рада готує законопроект, згідно з яким зміниться мобілізація та її правила, перелік осіб, які мають право на відстрочку, механіка військового обліку, рекрутингу та звільнення зі служби.

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