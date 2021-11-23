Експерти мають допомогти визначити, що саме потрібно Україні для розвитку цих сфер оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що повітряний і водний простір країни з точки зору захисту сьогодні "критично недорозвинуті".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якого долучився по відеозв'язку.

Відповідаючи на запитання щодо захисту повітряного простору, Резніков зауважив: "Небо і вода, скажімо так, - це два напрямки, які критично у нас сьогодні недорозвинуті з точки зору захисту. Тому я вів перемовини із обома моїми візаві (міністрами оборони США та Великобританії - УНІАН) щодо підтримки".

Урядовець нагадав, що з Великобританією нещодавно було підписано рамкову угоду.

Читайте такожВторгнення Росії в Україну: розвідка США описала ймовірний сценарій дій Москви – Bloomberg"Зараз вона буде наповнюватися чотирма контрактами. В тому числі, це стосується ракетної програми і... військово-морських баз", - сказав він.

Стосовно протиповітряної оборони, додав Резніков, "ми проговорювали про те, що нам допоможуть експертами по реальній оцінці, що саме і якого характеру нам з вами потрібно, для того, щоб ми це розвивали як власними силами, а в тому числі, і завдяки партнерам".

Українсько-британська рамкова угода

12 листопада у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду, яка передбачає виділення коштів на будівництво восьми ракетних катерів, придбання у Сполученого Королівства двох тральщиків і створення в нашій країні двох військово-морських баз.

Україна має отримати від Великої Британії кредит у 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток ВМС.

Автор: Таня Поляковська