Міфічний льотчик нищив російські літаки десятками в перші тижні повномасштабного вторгнення.

Образ "Привида Києва" – міфічного льотчика-аса, що буцімто десятками збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення – придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді в ті дні. Про це заявив речник Сухопутних сил Ілля Євлаш в інтерв’ю Укрінформу.

"Наша команда придумала "Привида Києва". У кожному разі, я був у кімнаті, на початку (наприкінці - УНІАН) лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий (речник Східного угруповання військ ЗСУ) запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити [ворога]", – згадує Євлаш.

За його словами, тоді в мережі було дуже багато яскравих відео, на яких Повітряні сили збивали ворожі літаки в повітряних боях. На цей грунт добре ліг образ "Привида Києва". Цю назву для нього придумав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час брейнсторму, згадує Євлаш.

Відео дня

"І це підхопили новини, підхопив Національний марафон, це дуже сильно поширилося. Перший раз, другий раз ми (прес-служба Повітряних сил) поставили, вже на третій-четвертий рази "Привид Києва" почав жити своїм життям. Ну, основне завдання було – просто бити ворога і деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами. У перші дні ми інформаційно російську пропагандистську армію досить сильно покарали", – каже Євлаш.

Привид Києва: що відомо

Як писав УНІАН, новини про героїчного льотчика на прізвисько "Привид Києва" почали з’являтися вже у перші дні повномасштабного вторгнення. Йому почали приписувати захмарні показники знищення ворожих літаків, але він все одно тривалий час залишався важливим символом української боротьби.

Пізніше у Повітряних силах визнали, що ніякого "Привида Києва" як реальної людини не існує. Це був "збірний образ" пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, яка захищала небо над Києвом

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