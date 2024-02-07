Образ "Привида Києва" – міфічного льотчика-аса, що буцімто десятками збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення – придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді в ті дні. Про це заявив речник Сухопутних сил Ілля Євлаш в інтерв’ю Укрінформу.
"Наша команда придумала "Привида Києва". У кожному разі, я був у кімнаті, на початку (наприкінці - УНІАН) лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий (речник Східного угруповання військ ЗСУ) запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити [ворога]", – згадує Євлаш.
За його словами, тоді в мережі було дуже багато яскравих відео, на яких Повітряні сили збивали ворожі літаки в повітряних боях. На цей грунт добре ліг образ "Привида Києва". Цю назву для нього придумав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час брейнсторму, згадує Євлаш.
"І це підхопили новини, підхопив Національний марафон, це дуже сильно поширилося. Перший раз, другий раз ми (прес-служба Повітряних сил) поставили, вже на третій-четвертий рази "Привид Києва" почав жити своїм життям. Ну, основне завдання було – просто бити ворога і деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами. У перші дні ми інформаційно російську пропагандистську армію досить сильно покарали", – каже Євлаш.
Привид Києва: що відомо
Як писав УНІАН, новини про героїчного льотчика на прізвисько "Привид Києва" почали з’являтися вже у перші дні повномасштабного вторгнення. Йому почали приписувати захмарні показники знищення ворожих літаків, але він все одно тривалий час залишався важливим символом української боротьби.
Пізніше у Повітряних силах визнали, що ніякого "Привида Києва" як реальної людини не існує. Це був "збірний образ" пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, яка захищала небо над Києвом