Герой України Степан Тарабалка не "Привид Києва" і він не збив 40 літаків, кажуть у Командуванні Повітряних сил.

Поширювана інформація про загибель "Привида Києва", яким нібито був герой України Степан Тарабалка, не відповідає дійсності.

Про це ввечері 30 квітня повідомили у службі зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У черговий раз просимо українську спільноту не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації перед тим, як її поширювати. Герой України Степан Тарабалка не "Привид Києва" і він не збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Командуванні зазначили, що такої особистості, як "Привид Києва", не існує.

"Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це, швидше, збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з'являються там, де їх не чекають", - розповіли військові.

"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ! Ну і на останок, для особливо креативних - американські бомбардувальники теж не літають над Україною! Зберігайте спокій та користуйтесь офіційними джерелами інформації", - додали в командуванні.

Хто такий "Привид Києва"

"Привид Києва" - це міська легенда про українського військового льотчика-аса, який на МіГ-29 Повітряних сил України в лютому 2022 року лише за перші 30 годин від початку російського вторгнення в боях за Київ нібито збив шість російських літаків. У жодному джерелі не було наведено ані подробиць, ані доказів, однак образ героя-захисника набув широкого поширення в українських ЗМІ.

У п'ятницю, 29 квітня, одна з найвпливовіших британських газет The Times опублікувала статтю про легендарного столичного "Привида". Видання назвало ним майора Степана Тарабалку, який загинув у повітряному бою.

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