Ворог також поступово готується до боїв за Херсон.

Контрнаступ ЗСУ у західній частині Херсонської області оголить фланг ворога. А в окупаційній адміністрації заявили про евакуацію населення з Херсона, що свідчить про підготовку до боїв за місто.

Такими висновками поділилася британська розвідка у свіжому звіті про ситуацію на фронті в Україні.

"Після відступу приблизно на 20 км на півночі Херсонського сектора на початку жовтня російські війська, ймовірно, намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від села Милове. Уздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на західній ділянці, де просування українських військ означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ на цій лінії фронту залишаються недоукомплектованими підрозділами ВДВ", — повідомили в британській розвідці.

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Окремо у звіті сказано про підготовку до боїв за Херсон. В окупаційній адміністрації віддали наказ про евакуацію цивільного населення з міста. Це означає, що ворог чекає приходу Збройних сил України до обласного центру.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: останні подробиці

Речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров 12 жовтня підтвердив звільнення 5 населених пунктів: "Нашими підрозділами закріплений успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю УНІАН розповів, що багато окупантів на півдні тікають від ЗСУ або навіть здають дані. Але є ворожі військові, які хочуть продовжувати брати участь у бойових діях.

В американському інституті вивчення війни поділилися висновками, які підтверджують дані британської розвідки. Українські захисники розвивають контрнаступ на півдні. Вони просуваються на північному заході Херсонщини в бік Милового та вздовж західного берега Дніпра.

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