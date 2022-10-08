Пропагандисти РФ вже почали виконувати "рекомендації" і намагатися вселяти росіянам, що ніякої паніки нібито немає.

У Кремлі вирішили реагувати на вибухи і руйнування Кримського моста звичним для себе чином - брехати і заперечувати панічні настрої. Так, У Путіна вже видали "методичку" для російських ЗМІ, щоб ті "правильно" висвітлювали чергову ганьбу країни-агресорки.

Про це повідомляє "Медуза".

Так, адмініістрація президента розіслала російським засобам масової інформації, в тому числі державним агентствам, "методички". У ній зібрана інформація про те, як видання, на думку Кремля, повинні висвітлювати вибухи на Керченському мосту.

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Російські ЗМІ нібито мають:

зробити акцент на тому, що "міст не зруйновано, а всього лише пошкоджено полотно на автомобільній і залізничній частинах";

підкреслювати, що підготовка до відновлювальних робіт вже нібито почалася;

розповідати про те, що міністерство транспорту РФ вже нібито запустило нові логістичні маршрути;

написати про те, що запрацювала Керченська поромна переправа.

Як зазначає "Медуза", багато ЗМІ Росії вже почали виконувати "рекомендації" Кремля. Пропагандистські видання активно намагаються вселити росіянам, що паніки нібито зовсім немає.

"Бавовна" на Кримському мосту: що відомо про хльосткий "ляпас" Путіну

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на Керченському мосту, яким так пишався кривавий диктатор, стався вибух. Почалася пожежа, після цього в РФ повідомили про підрив вантажівки. Також там розповіли про часткове обвалення двох автомобільних прольотів мосту.

Для українців і ситуації на фронті "бавовна" на мосту несе чимало плюсів. Так, пошкодження мосту ускладнять для окупантів постачання продовольства, пального та зброї. Крім цього, тепер РФ не зможе перекидати мобілізованих росіян.

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