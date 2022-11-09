Як зазначив експерт, диктатор планував велику військову кампанію кілька років.

На рубежі 2019-2020 років багатьом в РФ стало зрозуміло, що диктатор Володимир Путін готує велику військову кампанію. Втім, під ударом повинні були опинитися країни Прибалтики. Там він планував гібридну військову операцію з найвищим рівнем ефективності. Однак Путін зупинився на Україні, хоча й пошкодував про це у березні цього року.

Як заявив історик та політичний аналітик Валерій Соловей у новому випуску "Балаканки" на каналі "ГРОШІ", про плани Путіна на Прибалтику знали в НАТО. Саме тому в країнах Балтії розпочалися найбільші в історії Альянсу військові навчання. Як зазначає Соловей, союзники готувалися зустрічати російські війська.

Згодом Путін відклав свої плани, а у 2021 році повернувся до ідеї піти з титулом найвеличнішого та непереможного державного діяча. Йому було мало Криму та Донбасу. Диктатор вирішив захопити всю Україну.

Зіграла роль і містична складова. Путін вірив у гіпотезу "Якщо зміниш карту світу, то правитимеш вічно". У цьому його підтримують щонайменше дві людини. За словами Солов'я, одна з них непогано розбирається у містиці.

Негативно для Путіна зіграв і той факт, що з 2020 року він фактично перебував в ізоляції. Це пов'язане не тільки з коронавірусом, а й з важкою операцією, яку пережив диктатор.

Соловей зазначив, що наприкінці 2021 року джерело з близького оточення Путіна підтвердило йому, що війна точно буде. Путін визначається з датою і впевнений, що захопить Україну вкрай швидко.

Як пояснив експерт, план захоплення України Путін фактично придумав сам. Ці загарбницькі ідеї йому не нав'язували. Диктатор зміг остаточно зламати тих, хто відмовляв його від вторгнення.

За планом Путіна, Одеса та Миколаїв повинні були впасти за два тижні, а потім росіяни мали б піти на Молдову. До речі, на захоплення Молдови диктатор виділив своїй армії добу.

Війна в Україні

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться на Херсонському, Луганському та Донецькому напрямках. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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