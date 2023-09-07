Наближені до нього найманці повинні будуть допомогти його синові.

Командири російської приватної військової компанії "Вагнер" повернулися на базу в Молькіно в Краснодарському краї.

Про це повідомляє російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела. На базі має пройти рада командирів, на якій можуть затвердити новим главою угруповання Антона Єлізарова - командира з позивним "Лотос". Ймовірно, зараз він виконує обов'язки глави ПВК.

Згідно з інструкцією, складеною Пригожином на випадок загибелі верхівки "Вагнера", саме Єлізаров повинен зайняти його місце. Наближені до нього командири отримають місця в структурах його "бізнес-імперії", а також допоможуть його синові Павлу "захистити бізнес-активи батька".

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Що відомо про Єлізарова:

З 2003 року служив командиром парашутно-десантного взводу в 108-му полку 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Вже в 2014 році Краснодарський гарнізонний військовий суд виніс йому вирок за шахрайство при приватизації квартири, Єлізарова звільнили з армії.

Після цього він приєднався до приватної військової компанії "Вагнер", був призначений командиром групи в 10-й окремій бригаді спецназу в Молькіно.

Згідно з даними з мережі, Єлізаров воював в Сирії та Лівії, а також був інструктором в ЦАР. Закритим указом отримав звання "Герой Російської Федерації".

Під час повномасштабної війни РФ проти України Єлізаров командував штурмом міста Соледар.

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