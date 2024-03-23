По Харкову зараз поки наполовину відновлено постачання електроенергії.

На сьогодні лише 3 області із 12, які постраждали від російської атаки, мають проблеми. Найскладніша ситуація в Харкові.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Він наголосив, що ця атака вплинула на електропостачання 12 областей. При цьому три регіони постраждали найбільше – Харківська, Одеська та Хмельницька області.

"Критичну інфраструктуру ми заживили вже по всій Україні і проблем з постачанням електроенергії на критичні об’єкти сьогодні немає. Стосовно населення, то на сьогодні лише 3 області із 12, які постраждали, мають проблеми", - сказав Галущенко, зазначивши, що у двох областях проблеми вже майже вирішені.

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За його словами, найважча ситуація у Харкові, але над цим працюють спеціалісти.

"Зараз залишаються питання по місту Харкову, навіть не по Харківській області. Станом на зараз вже відбувається постачання половини необхідної електроенергії для споживання. Ми працюємо над тим, щоб вийти на 100%", - наголосив міністр.

Галущенко додав, що вчорашня ворожа атака на енергетику була наймасштабнішою за всю історію. Було одночасно застосовано більше 150 різних засобів ураження, тоді як в попередні два роки наймасштабніша кількість складала десь близько ста.

"Тому це суттєве випробування для енергосистеми. Безумовно, що метою цієї атаки було намагання досягнути масштабного блекауту в державі в цілому", - переконаний він.

Ракетна атака на енергоінфраструктуру

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що атака Росії 22 березня була однією з найбільших на енергетику за два роки великої війни і наймасованішою за цей осінньо-зимовий період.

За його словами, було уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Були проблеми в декількох регіонах, зокрема відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині.

Шмигаль повідомив, що світло будуть повертати в три етапи. На першому - заживлення критичної інфраструктури, тобто це теплопостачання, водопостачання, лікарні. Другий етап - заживлюємо населення. Третій етап - заживлюємо промисловість.

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