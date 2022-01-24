Олександр Павлюк вважає, що Україна переможе у разі початку війни й поверне собі всі території, які РФ відняла у нашої країни вісім років тому.

Командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк поспілкувався з журналістами на військовій базі в Попасній, неподалік від лінії фронту. Він висловився про ймовірне вторгнення РФ в Україну і навіть припустив, коли це може статися.

Росія може напасти на Україну наприкінці лютого, цю інформацію Павлюк підтвердив в інтерв'ю The Times.

На тлі чуток про те, що Росія планує військове вторгнення в Україну, в ЗМІ вже з'являлося чимало дат ймовірної атаки. Одна з таких дат - 20 лютого. Згідно з одним зі сценаріїв нової хвилі російської агресії, Путін може напасти на нашу країну саме в цей день.

20 лютого в Пекіні закінчаться Олімпійські ігри, а РФ і Білорусь завершать свої навчання на кордоні з нашою країною. Путін міг обрати цю дату якраз через Олімпіаду, щоб не псувати відносини з Китаєм.

Коментуючи цю інформацію, Павлюк зазначив, що вона викликає побоювання.

"Це дата, яка нас турбує", — визнав командувач ООС.

За словами Павлюка, українські військові готуються до ймовірного вторгнення, але в разі війни їм будуть готові допомогти й прості жителі нашої країни.

"Ми створили так звані загони територіальної оборони, а значить, буде понад 100 тисяч добровольців, готових взятися за зброю. Навіть зараз зброю роздають людям, готовим воювати", - вказав Павлюк.

Читайте такожКраїни Балтії нададуть Україні ракетні комплекси Javelin та StingerЗа словами командувача ООС, Україна переможе в разі початку війни й поверне собі всі території, які РФ відняла у нашої країни вісім років тому.

"Росіяни розглядають різні варіанти, але тільки Донецьк і Луганськ на Сході їх не влаштують. Вони хочуть поранити всю країну і через цю рану маніпулювати Україною, як хочуть", - вказав Павлюк і заявив, що у нашої країни все одно є сили й бажання для перемоги.

Раніше командувач ООС вже заявив, що у нас є близько 500 тисяч осіб, які готові "розтерзати" окупантів голими руками.

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