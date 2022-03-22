Боротьба за об'єкт буде вестися навіть у разі загрози глобальної атомної катастрофи.

Директор Рівненської атомної електростанції Павло Павлишин запевнив, що об'єкт не буде зданий російським силам навіть під загрозою глобальної ядерної катастрофи, а працівники залишаться на своїх робочих місцях.

Про це він заявив в інтерв'ю France 24.

За словами Павлишина, наразі існує безліч різних потенційних сценаріїв, за одним з яких російська агресія може призвести до катастрофи, яка є порівнянною з аварією на Чорнобильській АЕС або станції у Фукусімі. Водночас існує "дуже великий ризик" того, що війська РФ навмисно чи випадково зашкодять українській атомній станції.

"Я хочу, щоб було абсолютно зрозуміло, що відмова від станції не варіант. Якою б не була загроза нам і всьому світу, ні за яких обставин, якою б серйозною не була надзвичайна ситуація — ніхто не залишить електростанцію. Це абсолютно точно, ви повинні зрозуміти це", - наголосив Павлишин.

Раніше в Україні попередили про загрозу суттєвого погіршення радіаційного фону у Зоні відчуження. Зараз там не працює автоматизована система контролю радіаційного стану.

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