Зараз не працює автоматизована система контролю радіаційного стану в Зоні відчуження.

У майбутньому радіаційний фон у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС може суттєво погіршитись.

Про це повідомила прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України у своєму Telegram.

"За умов продовження існуючої ситуації, у найближчому майбутньому, радіаційний стан в Зоні відчуження та за її межами, включаючи не тільки Україну, а й інші держави, може суттєво погіршитися", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі розповіли про причини можливого погіршення радіаційного стану. Зокрема, першою з них є те, що на даний час автоматизована система контролю радіаційного стану в Зоні відчуження не працює.

"Відсутні дані про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в Зоні відчуження, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації в Зоні відчуження", - зазначили у Держатомрегулювання.

Друга причина - те, що пожежні служби, які займаються гасінням лісових пожеж в Зоні відчуження, не мають можливості виконувати свої функції, тож існує велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивність лісових пожеж в Зоні відчуження може досягнути максимально можливих меж.

Своєю чергою, це призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практично повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в Зоні відчуження і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі, повідомила прес-служба інспекції.

Нагадаємо, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль окупанти.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів Чорнобильську АЕС було повністю знеструмлено.

Того ж дня Україна повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі й втратила зовнішнє електропостачання.

11 березня ЧАЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

13 березня на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання, але наступного ж дня лінія електропостачання була ще раз пошкоджена супротивником. Незабаром ці пошкодження вдалося полагодити й відновити електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: