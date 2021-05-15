Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація продовжує накопичувати певні види військ в окупованому Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє про підготовку засідання про ситуацію з безпекою у прикордонних областях України.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Те, що стосується питання тих областей, де ми були спільно з президентом - Херсонська, Одеська, Миколаївська область, - зараз робоча група Ради з нацбезпеки і оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом", - заявив Данілов.

"Я думаю, що через два тижні, якщо президент утвердить той порядок денний, - це засідання відбудеться", - заявив секретар РНБО.

Також Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація продовжує накопичувати певні види військ в окупованому Криму.

"Стосовно того, чи лякатися, чи не лякатися, - ми вже налякані були вже доволі давно. Ми чітко розуміємо ті плани, які є сьогодні у Російської Федерації. Ми отримуємо кожного дня інформацію не тільки від наших служб розвідки, - від наших партнерів. Ми розуміємо, що відбувається", - заявив Данілов.

"Я можу відверто сказати, що не всі війська, звичайно, Російська Федерація відвела зараз від наших кордонів. Більш того, у Криму продовжується невелике, але накопичення певних видів військ, і ми чітко усвідомлюємо, що може бути у будь-який момент (про дії Кремля - УНІАН)", - сказав Данілов.

27 квітня президент Володимир Зеленський у Херсоні за результатами наради щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Стягування військ РФ до кордону з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і інших державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

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Автор: Віталій Саєнко