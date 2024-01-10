Прем’єр-міністр Словаччини стверджує, що українська держава нібито "не здатна на повноцінний контрнаступ".

Словацький прем’єр Роберт Фіцо спробував "вигороди" Росію - сказав, що російська сторона вчинила проти України так, як нібито "часто роблять" великі держави.

Чиновник також стверджував, що західні країни не раз помилявся в оцінці ситуації в РФ, а "Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ", йдеться у колонці Фіцо для словацького видання Pravda. "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять", - написав прем’єр.

Фіцо також зазначав, що в нашу країну ще певний час будуть надходити гроші і зброя, та це нібито буде "марно".

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"…вона (Україна, - Ред.) стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки… Очевидно, що марна трата людських ресурсів і грошей та плин часу не погіршить переговорну позицію Росії, а навпаки, посилить її, адже через кілька років міжнародна спільнота також почне організовувати відступ, дивлячись на реальність", - поділився "лякачкою" чиновник.

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У жовтні минулого року в Словаччині на позачергових парламентських виборах перемогла проросійська партія Smer-SD, лідером якої є Роберт Фіцо. Він не раз говорив, що не надаватиме Україні військову допомогу для боротьби з росіянами. Згодом політик став словацьким прем'єром.

Очільник уряду Словаччини вже зробив низку гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту військовим шляхом, називав війну "замороженим конфліктом", а також виступав за проведення переговорів між Києвом та Москвою.

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