Перебувайте в укриттях.

Вдень у п'ятницю, 27 жовтня, російські загарбницькі війська запустили ракети по Україні. Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

О 14:26 вони попереджали, що для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей існує загроза застосування балістичного озброєння. За півгодини військові попередили про ракетну небезпеку для Запорізької та Дніпропетровської областей, вона пов’язана з активністю тактичної авіації РФ на східному та південно-східному напрямках.

Вже о 15:27 військові зафіксували декілька ракет в Миколаївській області, згодом про ракетну небезпеку оголосили в Черкаській та Полтавській областях.

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Оновлено о 15:55: Для Дніпропетровської та Запорізької областей знову оголосили про ракетну небезпеку.

Оновлено о 15:45: Відбій погроз по областях.

Оновлено о 15:33: Ракети в Кіровоградській та Миколаївській областях. Кропивницький - в укриття, закликають Повітряні сили.

Удари РФ по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбники запустили дві хвилі безпілотних літальних апаратів по півдню України.

У Силах обороні вранці повідомили, що загалом окупанти випустили шість дронів, українській протиповітряній обороні вдалося збити п'ять з них. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт, на місці почалася пожежа.

Також вночі Росія завдала ракетного удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі Харківської області, постраждали 8 рятувальників.

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