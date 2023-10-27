Четверо рятувальників, постраждалих унаслідок ворожого удару, госпіталізовані.

Унаслідок російського ракетного удару по пожежній частині Ізюма постраждали рятувальники.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, 27 жовтня. "Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм", - повідомив Клименко.

У зв'язку з ракетним ударом 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки. "Проте головне зараз - наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - додав Клименко.

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Як уточнив глава МВС, сьогодні пожежній охороні Харківської області виповнилося 200 років. "Росія "привітала" у своєму стилі", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, після деокупації Ізюма у вересні 2022 року було виявлено, що у місті російськими військовими знищено понад 70% будівель.

Варто зазначити, що російські загарбники вже багато разів били по українській землі ракетами, є жертви постраждалі й руйнування. Станом на 26 жовтня ліквідовано вже 1 538 ворожих ракет.

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