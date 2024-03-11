Ворог може додати до бомб реактивні двигуни та паливні баки.

Російська авіація останнім часом активно закидує прифронтові населені пункти КАБами. На думку аналітиків ISW, ворог може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих авіабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на слова речника Таврійського угруповання ЗСУ, капітана Дмитра Лиховія, який розповідав, що окупанти завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (УМПБ) Д-30СН.

Тоді військовий пояснював, що вони по суті перетворюють некеровані гравітаційні бомби ФАБ радянських часів на керовані планерні бомби. При цьому некеровані планерні бомби загарбники використовували ще у січні цього року.

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Російські мілблогери стверджують, що окупанти у невизначених районах України почали наносити удари некерованими планерними бомбами ФАБ УМПБ, на противагу використанню некерованих планерних бомб із уніфікованими модулями планування і корекції.

Як пояснюють аналітики, керовані планерні бомби УМПБ мають систему наведення, яка включає завадостійкий приймач сигналів ГЛОНАСС/GPS "Комета" і складні крила, подібні до тих що у ракети Х-101.

Яка модифікація може з'явитись у КАБів

За словами російських блогерів, загарбники можуть запускати керовані плаваючі бомби УМПБ з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню РСЗВ "Торнадо-С" і "Смерч". Зараз їх запускають без реактивних двигунів, але в майбутньому агресор планує додати таку модифікацію.

"Російські військові блогери стверджували, що керовані планерні бомби з реактивним двигуном і паливним баком, дозволять російській авіації скидати керовані планерні бомби з меншої висоти "подібно до крилатих ракет класу "повітря-земля" та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів", - йдеться у звіті.

Це дозволить авіації РФ збільшити глибину ударів по позиціях ЗСУ без ризику виявлення або знищення літаків Силами оборони.

"Таким чином, припускають фахівці, російська оборонно-промислова база намагається масово виробляти керовані планерні бомби УМПБ. Російські війська, ймовірно, намагатимуться запустити серійне виробництво керованих планерних бомб УМПБ та розширити їхнє застосування на всій лінії фронту", - підсумовують у ISW.

КАБи на фронті - що кажуть експерти

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що літаки Су-34 та керовані авіабомби є головною перевагою Росії на фронті, і ворог буде атакувати ними, поки матиме таку можливість.

Як розповідав фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов, російські універсальні модулі польоту і корекції, які роблять звичайні авіаційні бомби керованими, отримали нові антени, що ефективно придушують системи радіоелектронної боротьби.

Як відомо, у битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. На піку повітряної кампанії росіяни випустили приголомшливі 250 KAБ за 48 годин. Невдовзі 110-й бригаді, яка обороняла місто, вже було ніде ховатися і довелось відступати. У Forbes пояснили, що таким чином росіяни за два дні можуть знищити оборону ЗСУ.

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