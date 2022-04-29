Росія знову продемонструвала своє кричуще нехтування міжнародним правом.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вчорашній обстріл російськими ракетами української столиці під час візитів генсека ООН Антоніу Гутерреша й прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, є кричущим нехтуванням міжнародного права.

Про це він повідомив у Твіттері.

"Росія знову продемонструвала своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи Київ під час присутності генсека ООН Антоніу Гутерреша й прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова", - написав Боррель.

Він також додав, що шокований та вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня росіяни знову атакували столицю України ракетами – два влучання зафіксовано в Шевченківському районі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що у Києві внаслідок ворожого обстрілу частково зруйнований 25-поверховий житловий будинок, за попередніми даними постраждали 10 людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що обстрілявши Київ ракетами під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, росія ще раз продемонструвала своє ставлення до Європи та світу.

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