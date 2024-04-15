Тривають бої в районі 4 міст.

Росія "успішна" біля Часового Яру та Новобахмутівки - аналітики фіксують, що за останню добу ворог просунувся на цих напрямках Бахмутського та Авдіївського районів.

Актуальну мапу щодо боїв опублікував зранку DeepState. Як завжди, червоним виділено території, які наразі контролюють війська Росії.

"Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки. Тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки", - йдеться у повідомленні DeepState.

Зазначимо, що слід чекати офіційних повідомлень про ситуацію від Генштабу.

Генштаб дав нові дані щодо подій на фронті

Зранку 15 квітня Генштаб ЗСУ дав офіційне зведення про те, чим "жив" фронт України останньої бойової доби. Там акцентували, що найнапруженішим виявився Новопавлівський напрямок. Бої з окупантами розгорнулися в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, уточнило відомство.

Відносно подій на Бахмутському напрямку там підтвердили, що за добу стримано 10 атак РФ. Бої йшли, зокрема, і в районі Часового Яру, казав Генштаб.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 8 атак. Генштаб підтвердив, що бої тривали біля Новобахмутівки.

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