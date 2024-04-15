Окупанти хочуть скористатися значною нестачею української артилерії та засобів ППО,

Російські окупаційні війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. Однак їм під силу зайти до східного району населеного пункту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, дефіцит артилерії та засобів ППО у Сил оборони дозволить росіянам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.

У своєму звіті аналітики нагадали заяву головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського про наказ військового командування РФ захопити Часів Яр до російського свята Дня Перемоги 9 травня.

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За словами американських експертів, мета влади РФ захопити Часів Яр лише за три з половиною тижні вказує на те, що вона вважає, що її армія зможе захопити місто більш швидкими темпами, ніж Бахмут у травні 2023 року або Авдіївку у лютому 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, оцінює що триваюча критична нестача боєприпасів в Україні дозволить російським військам захопити Часів Яр за кілька тижнів, незважаючи на оцінку ISW про те, що російські війська наразі досягли лише східної частини мікрорайону Каналу у східному Часів Яру. Однак російське командування постійно ставить нереалістичні цілі щодо просування росіян, і російський мілблогер висловив надію, що російські сили зможуть просто увійти в Новий мікрорайон на південному сході Часового Яру до 9 травня", - йдеться у звіті.

Як зазначається, окупанти, ймовірно, хочуть скористатися значною нестачею української артилерії та засобів ППО, які мають вирішальне значення для української оборони, та які не обмежували оборону Бахмута чи Авдіївки тою мірою, якою вони обмежують зараз.

"Російське військове командування буде продовжувати наступальні дії на Часів Яр до їхньої кульмінації. Однак росіяни можуть просуватися швидше, ніж у попередніх операціях, враховуючи нинішню нестачу артилерії та засобів ППО в Україні", - підсумовують експерти.

Бої за Часів Яр

Як повідомляв УНІАН, окупанти застосовують тактику подвійного удару під час штурмів Часового Яру Донецької області. Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі.

Втрата цього міста може розчистити противнику шлях для маршу на захід. Це "може мати жахливі наслідки, оскільки забезпечить прямий шлях для просування російської армії до ключових міст". У межах оборонної операції ЗСУ влаштували криваву танкову пастку на ключовому мосту біля Часового Яру.

Нещодавно аналітик DeepState Роман Погорілий заявив, що росіяни почали зрівнювати із землею Часів Яр. Українські воїни тримають оборону і відбивають інтенсивні штурми окупантів.

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