Генштаб дав новий звіт щодо дій авіації.

Збройні сили України розкрили, що ще цікавого знищили за добу, окрім чергового російського Су-34. Як відомо, збиття літака офіційно підтвердив командувач Повітряних сил Олещук.

За даними Генштабу ЗСУ, окрім цього бойова авіація атакувала 8 районів зосередження сил окупантів. "Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - уточнили там.

Також ракетні війська України знищили 1 артилерійський засіб противника.

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"Загалом ворог завдав 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - додало відомство.

Через атаки РФ є загиблі серед населення України. Руйнувань також зазнало житло людей та важливі інфраструктурні об'єкти.