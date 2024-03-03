За словами Наталії Гуменюк, протягом минулої доби ворог спромігся провести лише один штурм українського плацдарму на лівому березі Херсонської області.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що через масове знищення російських літаків, РФ почала більш обережно застосовувати авіацію на цьому напрямку.

"В нашій зоні відповідальності активність авіації суттєво знизилася. Вони переорієнтовують її наразі на перебування над акваторією морів – Азовського, або Чорного. І тільки звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують вже протягом кількох діб", – сказала Гуменюк.

Вона також зазначала, що протягом тижня РФ випустила на цьому напрямку лише одну КАБ: "Влучання було на відкритій площі, руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Однак, це збіглося за часом зі збиттям чергового "Су" на Сході й ми побачили, як тактична авіація згрупувалася і повернулася на летовище".

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Крім того, за словами Гуменюк, РФ й далі намагається штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки.

"Ми продовжуємо працювати над закріпленням та розширенням своїх позицій. І над забезпеченням максимально можливої в тих умовах підрозділів, які там працюють, контрбатарейної підтримки. Ворог продовжує штурмувати, навіть не зважаючи на вимушену позавчорашню паузу, коли вони не спромоглися на жоден штурм. Минулої доби вони все ж таки зібрали сили на одну штурмову атаку, але вона теж була невдалою. З-понад 60 знищених окупантів за минулу добу на нашому напрямку, понад 40 – в районі Кринок", – зазначила Гуменюк.

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На думку аналітиків Інституту з вивчення війни, російські окупанти для досягнення тактичних переваг на Авдіївському напрямку готові ризикувати подальшими втратами своїх літаків.

Третя штурмова провела операцію в окупованій Авдіївці. У місто зайшли три штурмові групи. Внаслідок успішної операції вдалося взяти в полон кількох окупантів.

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