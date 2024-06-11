Малий ракетно-артилерійський корабель (МРК) "Ставрополь" став 12-м представником проєкту 21631 "Буян-М".

На Зеленодольському заводі імені Горького провели церемонію спуску на воду малого ракетного корабля "Ставрополь". Про це з посиланням на пресслужбу Зеленодольського району повідомив "Коммерсантъ".

За словами головнокомандувача російського ВМФ Олександра Моїсеєва, незабаром "Ставрополь" буде включений до складу Балтійського флоту і вирішуватиме завдання щодо захисту російських інтересів на західних рубежах, а у разі потреби – і на інших територіях Світового океану.

Зауважимо, що "Ставрополь" став останнім представником проєкту 21631 "Буян-М": далі російський флот має намір отримувати МРК проекту 22800 "Каракурт". "Ставрополь" планують передати ВМФ до кінця року.

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МРК "Буян-М" – довідка

Кораблі проекту 21631 "Буян-М" є багатоцільовими ракетно-артилерійськими кораблями 3-го рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море".

Офіційне призначення кораблів проекту – охорона та захист економічної зони РФ у внутрішніх морських басейнах. МРК мають установку вертикального пуску 3С14 на 8 ракет "Онікс" або "Калібр".

Головними недоліками кораблів проєкту 21631 називають слабку ППО, обмежену автономність і недостатню мореплавність.

Які ще кораблі спустили на воду росіяни

Раніше на корабельні Зеленодольського заводу росіяни спустили на воду МРК проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий". Вони призначені для Чорноморського флоту РФ.

Перший належить до вищезгаданого проєкту "Каракурт". Нагадаємо, один з таких кораблів – МРК "Аскольд" – Україна вразила у минулому році ракетою SCALP-EG, також відомою як Storm Shadow. В результаті удару корабель було практично повністю знищено.

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