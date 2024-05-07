Йдеться про ракетний корабель "Тайфун" та патрульний корабель проєкту 22160 "Віктор Великий".

На корабельні Зеленодольського заводу в Татарстані спустили на воду малий ракетний корабель проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий".

Вони призначені для Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє "Крым.Реалии". Там посилаються на заяву Міноборони РФ, в ній йдеться:

"Обидва кораблі належать до третього рангу суден, мають порівняно невеликі габарити і водотоннажність. Ця особливість надає можливість їх перебазування внутрішніми водними шляхами". Відео дня

Раніше в російському Міноборони також заявляли, що "Тайфун" та "Віктор Великий" будуть спущені на воду у травні, в один день. Також "Тайфун" називали одним з найменших носіїв "Калібрів".

Кораблі проектів 22800 та 22160 - що про них відомо

Представники проєкту 22800 (шифр "Каракурт") є багатоцільовими ракетно-артилерійськими кораблями малої водотоннажності ближньої морської зони. Вони належать до кораблів третього рангу. На сьогодні побудовано 6 "Каракуртів". Основою ударного ракетного озброєння проекту 22800 є ракети сімейства "Калібр-НК". Вісім комірок універсального корабельного стрілкового комплексу 3С14 розташовані у задній частині надбудови "Каракурта".

Представники проекту 22160 є патрульними кораблями (корветами) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони. Корабель спроектували у "Північному ПКБ". Він став першим російським кораблем із застосуванням модульної концепції озброєння.

На даний момент в експлуатації знаходяться 3 таких кораблі. Один з них - "Сергій Котов" - був потоплений українськими розвідниками у березні цього року за допомогою морських безпілотників.

Іншою ефективною зброєю проти російських кораблів виявилась франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля" Storm Shadow, також відома як SCALP EG. Саме за допомогою неї минулого року вдалось пошкодити новий російський корабель "Аскольд".

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