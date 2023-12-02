Кремль особливо чутливо відреагував на маніфест проти "безстрокової мобілізації", який влаштували спільноти дружин військових в Росії.

Кремль "зайнявся" дружинам російських військових у спробі придушити маніфест проти "безстрокової мобілізації", який спільнота жінок влаштувала проти путінського режиму цього листопада.

За даними британської розвідки, влада РФ доволі чутливо відреагувала на низку невеликих протестів, які сталися минулого місяця у Москві. Наразі жінкам військових намагаються "закрити рота" грошима та дискредитацією їхньої діяльності в інтернеті, йдеться у звіті.

"В останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на те, що вони утримаються від протестів", - йдеться у повідомленні.

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27 листопада 2023 року одна відома група дружин військових РФ опублікувала в мережі маніфест проти "безстрокової мобілізації". Приблизно 31 листопада 2023 року на групу було прикріплено "фейковий" попереджувальний ярлик - ймовірно, це сталося не без підбурювання з боку прокремлівських суб'єктів.

"Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на передовій", - констатує британська розвідка.

Дружини мобілізованих РФ влаштували маніфест проти влади

27 листопада рідні "мобіків", яких режим Путіна загнав на війну в Україну, влаштували на території Росії маніфест "проти безстрокової мобілізації".

У ролику владу РФ звинуватили у байдужості до долі окупантів. Їхні дружини заявили, що збиратимуть підписи "за" повернення чоловіків додому. Росіянки казали, що термін служби військових давно закінчився, але їх не відпускають додому. "Ми, виявляється, не виборці і не громадяни, а може бути, вже й не люди зовсім... Нас зраджують і винищують свої ж... ", - йшлося у зверненні.

Зі свого боку військово-політичний експерт Олександр Мусієнко стверджував, що наразі РФ щомісяця вербує до армії від 10 до 15 тисяч осіб, хоча офіційно про активну мобілізацію не оголошує.

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