Напередодні російська армія завдала ракетних ударів по Україні, Сили оборони збили 12 з понад 20 запущених крилатих ракет.

Росія під час вчорашнього ракетного обстрілу України вперше з початку повномасштабного вторгнення застосувала ракетоносії з Каспію.

Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону. Вона пояснила, про що це може свідчити.

"Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси", - сказала Гуменюк.

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За її словами, Україні досить вдало вдається утримувати під вогневим контролем логістику ворога, в тому числі на Лівобережжі.

Ракетні удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, вдень 31 грудня російська армія завдала ракетних ударів по Україні.

Ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України збили 12 з понад 20 ракет. Російська армія запускала ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби війська РФ завдали по Україні 31 ракетний і 12 авіаційних ударів. Крім того, у новорічну ніч українські бійці знищили 45 дронів-камікадзе.

Сьогодні, 1 січня, Наталія Гуменюк повідомила, що ворожих кораблів у Чорному морі суттєво поменшало, а ракетоносіїв в пунктах базування на бойовому чергуванні немає.

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