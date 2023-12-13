Зазначається, що безпілотник озброєний 80-мм ракетами.

У Російській Федерації почали серійне виробництво нового дрона. Йдеться про ударний безпілотник "Терміт".

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що 12 грудня російські джерела, включаючи відомого державного пропагандиста, заявили, що Росія почала серійне виробництво безпілотника вертолітного типу "Терміт", озброєного 80-мм ракетами з дальністю ураження до шести кілометрів.

У свою чергу 1 грудня український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що безпілотники "Терміт" не становлять загрози для українських військ, оскільки вони більші і повільніші безпілотників "Шахед", що робить їх легкою ціллю для збиття українськими військами.

Відео дня

Дрон "Терміт" - що про нього відомо

Аналітики Defense Express повідомили, що дрон "Терміт" вперше показали в 2020 році. Безпілотник вертолітного типу повинні оснастити керованими ракети з - 8л з напівактивним лазерним наведенням. Оголошена дальність дії з - 8л — до 6 км.оснащення-осколково-фугасна бойова частина. Для наведення ракет дрон планували оснастити оптико-прицільною станцією на носовій частині.

Чи небезпечний дрон "Терміт" - думка експерта

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що на даному етапі БПЛА "Терміт" виглядає як "черговий привід попиляти бюджет". За його словами, БПЛА занадто сирий і недопрацьований, щоб настільки дорогу і енергоємну у виробництві експериментальну одиницю відправляти в зону бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: