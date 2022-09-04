Зокрема, російські загарбники обстрілювали чотири громади Сумської області.

Сьогодні ворог обстрілював північні громади Сумської області, зафіксовано майже 40 прильотів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Зноб-Новгородська громада: ближче до 10 ранку було 15 прильотів (імовірно 120 мм міномет). Пошкоджено лінію електропередач. Шалигинська громада: після 14:00 було 10 прильотів з міномету, продовжився обстріл ближче до 19 вечора, 14 вибухів. Середино-Будська громада: з 16:00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно з міномету 120 мм). Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів", - зазначив очільник ОВА.

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Живицький зазначив, що на щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 3 вересня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 "прильотів" із САУ і мінометів.

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