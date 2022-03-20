З учорашнього дня з ним немає зв'язку і невідомо, в якому він перебуває стані.

Мер Енергорада Дмитро Орлов заявляє про викрадення окупантами свого першого заступника Івана Самойдюка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв'язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено!", - наголосив Орлов.

Крім того, він підкреслив, що окупанти розпочали фізичний та психологічний тиск на активних в своїй публічній діяльності мешканців Енергодара.

"Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу", - зауважив Орлов.

Він закликав депутатів, активістів та публічних енергодарців зберігати максимальну обережність. "Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження", - закликав мер.

Орлов також закликав усіх громадян приходити о 14.00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України.

Водночас голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону розповів, що викрадення сталося на блокпості на під'їзді до Енергодару. "Попередня інформація, що це зробили кадирівці", - сказав він.

Раніше активісти повідомили, що на Херсонщині російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.

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